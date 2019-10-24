Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonu
Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de uyuşturucu operasyonu

29 dakika önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu, System.String[]

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 8,36 gram esrar ve 6 uyuşturucu hap bulundu. Operasyon sırasında evde bulunan L.Ö'nün üzerinde ve F.G'nin aracında yapılan aramalarda ise 33 uyuşturucu hap ile 19,89 gram esrar ele geçirildi.


Olayla ilgili M.K, G.G, F.G, L.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü, Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güvenlik politikaları uzmanı Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil oyun kurmaktır
Aydın'da yaşayan bir kadın, 10 aylık kızının yanında uyuşturucu içti: Bebek hastanelik oldu Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 4 ton 562 kilogram esrar ele geçirildi MİT ve TSK'dan ortak operasyon: Kırmızı listedeki 2 PKK'lı öldürüldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 13:17:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]