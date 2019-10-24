Niğde'de uyuşturucu operasyonu

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen M.K'nin evine operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramalarda 8,36 gram esrar ve 6 uyuşturucu hap bulundu. Operasyon sırasında evde bulunan L.Ö'nün üzerinde ve F.G'nin aracında yapılan aramalarda ise 33 uyuşturucu hap ile 19,89 gram esrar ele geçirildi.



Olayla ilgili M.K, G.G, F.G, L.Ö. ve E.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.