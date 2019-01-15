Son Dakika Haberleri: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı

11 dakika önce

Niğde ve Adana'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 16 Gözaltı, System.String[]
Niğde ve Adana'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik olarak eş zamanlı düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan 31 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Niğde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Niğde merkez, Karaatlı ve Dündarlı beldeleri ile Adana'da 19 kişinin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Operasyon çerçevesinde 16 kişi yakalanarak gözaltına alınırken, zanlıların evlerinde yapılan aramalarda 380 gram esrar, 20 gram kenevir tohumu, bir ruhsatsız tabanca, 9 fişek, 2 şarjör, 3 pompalı tüfek, bir tek kırma av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, 2 boş şarjör ele geçirdi.

Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:59 Kaynak: İHA

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