Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı (2)

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Niğde'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 kişi ise tedavi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.