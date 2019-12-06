Son Dakika Haberleri: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı (2)
Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı (2) - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı (2)

6 saat önce

10 KİŞİ TUTUKLANDINiğde'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı (2), System.String[]

10 KİŞİ TUTUKLANDI

Niğde'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 kişi ise tedavi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.


Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:56 Kaynak: DHA
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