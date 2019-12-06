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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 16 gözaltı (2)
6 saat önce
10 KİŞİ TUTUKLANDINiğde'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:56 Kaynak: DHA
10 KİŞİ TUTUKLANDI
Niğde'de uyuşturucu satışı yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 16 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin 10'u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı, 1 kişi ise tedavi için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
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