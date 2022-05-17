Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

17.05.2022 13:56
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı

Niğde'de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de narkotik ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 19 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler 2-16 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden 84,62 gram metamfetamin,36,77 gram eroin, 18,53 gram sentetik kannabinoid bonzai, 5 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet LSD, 1 hassas terazi ve 12 adet fişek ele geçirildi.

17 şüpheli hakkında işlem yapılırken, 2 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - NİĞDE

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı - Son Dakika
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