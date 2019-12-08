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Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

6 saat önce

Niğde'de narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda 800 gram metafetamin ele geçirdi.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı, System.String[]

Niğde'de narkotik ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yapılan operasyonda 800 gram metafetamin ele geçirdi.


Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında 04 AJ 309 plakalı aracı durdu. Araç içerisinde yapılan aramada şeffaf poşet içerisinde 800 gram ağırlığında metamfetamin maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan Abdurrazak K. ve İbrahim M. gözaltına alındı. Abdurrazak K.'nin 4 ayrı suçtan aranması olduğu ve 12 yıl 8 ay kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. - NİĞDE

Narkotik, Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 07:16 Kaynak: İHA
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