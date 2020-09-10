Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara ve kullananlara yönelik çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 163 gram bonzai ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 10.09.2020 15:07 - Kaynak: AA
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