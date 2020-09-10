Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokakta uyuşturucu satanlara ve kullananlara yönelik çalışmada 2 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada 163 gram bonzai ve 11 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.