Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 235 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 235 gram uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ile Kaçakçılık ve Organize Suçlar şubesi ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, Bor ilçesi Kemerhisar beldesinde M.C'nin evine düzenledikleri operasyonda 1 kilo 35 gram bonzai, tabanca, şarjör ve 7 fişek ele geçirdi. Öte yandan Ulukışla ilçesi Beyağıl köyü yol ayrımında ekipler, O.S'nin kullandığı otomobili şüphe üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada, 200 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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