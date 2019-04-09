Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu 4 Gözaltı

Niğde'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltıNiğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonu 4 gözaltı



Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı. Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde kullanan, bulunduran ve satan kişilere yönelik çalışmalar kapsamında uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi edinilen şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler O. E., S.Ö. ve T. A., kağıda sarılı halde 9,20 gram gelen esrar maddesi ele geçirdi. T. Ç.'ye ait araçta da dedektör köpek ile yapılan aramada da ekipler küçük kavanoz içerisinde 10,20 gram esrar, 2 adet ecstasy hap, 1 adet de çengel tartı, şahsa ait bağ evinde yapılan aramada ise 2 ayrı cam kavanoz içerisinde toplam ağırlığı 321 gram gelen esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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