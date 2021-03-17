Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında 4 zanlıyı yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 237,32 gram sentetik uyuşturucu ile 2 plastik şişe içinde kimyasal madde ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.