Son Dakika Haberleri: Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

17 dakika önce

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı, System.String[]
Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Adana'dan Niğde'ye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Adana-Niğde Otoyolu'nda durdukları araçta yaptıkları aramada bir miktar eroin ele geçirdi, A.G. ve Ç.Ç'yi gözaltına aldı.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, yakalanan şüphelilerin Niğde merkez ve Bor ilçesinde bağlantılı oldukları değerlendirilen kişilerin ikametlerinde eroin sakladıklarını tespit etti.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada bir miktar eroin ele geçirdi, H.E. ile Afganistan uyruklu M.S.Ö. ve M.A.M'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 01:03 Kaynak: AA

Niğde, Güncel
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