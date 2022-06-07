Ekipler düzenlediği operasyonda, uyuşturucu imal ettiği ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakaladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipler, ilçeye bağlı Kemerhisar beldesinde bir evde uyuşturucu üretildiği bilgisine ulaştı.

Kaynak: AA

Niğde, Bor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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