Niğde Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin sokak satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
Ulukışla ilçesi Çaykavak mevkisinde yapılan takip ve kovalamaca sonucu otomobil içerisinde bulunan 3 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerin yaptığı aramada 28 parça halinde toplam 64,58 gram ağırlığında eroin, uyuşturucu madde içildiği değerlendirilen 1 adet alüminyum folyo ele geçirildi.
Şüpheliler, hakkında işlem başlatıldı.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika