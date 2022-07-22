Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

22.07.2022 18:26
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Ekipler, Cumhuriyet Caddesi'nde şüphe üzerine durdurulan otomobildeki M.Y, İ.C.B. ve İ.B'yi gözaltına aldı.

Bu kişilerin ifadesi doğrultusunda da S.B, T.Y. ve İ.Ç. ikametlerinde yakalandı. Adreste yapılan aramalarda 8,12 gram sentetik uyuşturucu, 1,60 gram eroin ile 49 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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