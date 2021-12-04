Uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından Niğde'ye uyuşturucu madde getirildiği bilgisi üzerine Y.B'nin ikametine operasyon düzenledi.
Y.B. ile operasyon sırasında ikamette bulunan C.E, S.B, Ö.Y, B.T, O.K, K.T, M.T. ve A.K. gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde, ev ve iş yerlerinde 6,97 gram metamfetamin, 50,40 gram kannabinoid, uyuşturucu kullanma aparatı ve alüminyum folyo ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.
Kaynak: AA
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