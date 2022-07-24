Zanlının çantasında yapılan aramada, 1 kilo 511 gram sentetik uyuşturucu, 63,50 gram metamfetamin, 26 sentetik hap, uyuşturucu kullanımı için aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 dolu fişek ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

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