Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

24.07.2022 11:59
Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları devam ediyor.

Ekipler, 23 Temmuz'da düzenlediği operasyonda bir şüpheliyi yakaladı.

Zanlının çantasında yapılan aramada, 1 kilo 511 gram sentetik uyuşturucu, 63,50 gram metamfetamin, 26 sentetik hap, uyuşturucu kullanımı için aparat, 2 ruhsatsız tabanca ve 21 dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Narkotik, Niğde, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de uyuşturucu operasyonunda bir zanlı yakalandı - Son Dakika
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