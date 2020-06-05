Niğde'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapan kişilere yönelik kent merkezinde 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda M.C.D, R.Y, O.Y. ve S.Y. gözaltına alındı, yapılan aramada uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y. adli kontrol şartıyla salıverildi, diğerleri tutuklandı.