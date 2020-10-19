Niğde'de uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Niğde'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine Eskisaray Mahallesi'ndeki bir iş yerine gitti.
İhbarın asılsız çıkması üzerine ekipler, şüphe üzerine bir iş yerinin önünde araçtaki 5 şüpheliyi gözaltına aldı.
Araçta yapılan aramalarda 10,32 gram metamfetamin, kilitli poşet, uyuşturucu içiminde kullanılan pet şişe ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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