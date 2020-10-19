Niğde'de uyuşturucuyla mücadele - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine Eskisaray Mahallesi'ndeki bir iş yerine gitti.

Niğde 'de uyuşturucuyla mücadele kapsamında 5 şüpheli gözaltına alındı, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

8 aylık kızı 7. kez ameliyat olan Sinan Özen, son durumu anlattı: Mecalimiz kalmadı

Türkiye'nin Azerbaycan ve Kırım hamleleri Rus basınını rahatsız etti: Moskova'nın nüfuz alanına görülmemiş bir atılım var