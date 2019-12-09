Son Dakika › Güncel › Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı - Son Dakika
Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan iki zanlı tutuklandı
7 saat önce
Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:02 Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucuyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı.
Bor ilçesinde araçlarında 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen A.K. ve İ.M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün şüphelendikleri araçta yaptıkları aramada 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirmiş, iki kişiyi gözaltına almıştı.
Görevden alınan HDP'li belediye başkanları tutuklandı Son dakika: Bursa Valiliği'nden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Cesede rastlanmadı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi'nden Melen Barajı'ndaki çatlakları gösterdi 77. Altın Küre Ödülleri'nde adaylar açıklandı! Netflix yapımları damga vurdu