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Niğde'de üzerine kaynar su dökülen çocuk öldü

19 dakika önce

Niğde'nin Bor ilçesinde üzerine kaynar su dökülen Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.

Niğde'de üzerine kaynar su dökülen çocuk öldü, System.String[]

Niğde'nin Bor ilçesinde üzerine kaynar su dökülen Suriyeli çocuk, hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kızılca köyünde mevsimlik işçilerin kaldığı çadırda yemek yapıldığı sırada tencereyle oynayan bir yaşındaki Nur Halef'in üzerine kaynar su döküldü.

Ailesi tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Nur, yoğun bakım ünitesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 02:28 Kaynak: AA
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