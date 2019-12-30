Niğde'de vatandaşa 92 milyon TL'lik destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de vatandaşa 92 milyon TL'lik destek - Son Dakika

Niğde'de vatandaşa 92 milyon TL'lik destek

6 saat önce

Niğde'de Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından toplamda 39 bin 165 kişiye 92 milyon TL destek verildi.

Niğde'de vatandaşa 92 milyon TL'lik destek, System.String[]

Niğde'de Aile Sosyal Politikalar Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfından toplamda 39 bin 165 kişiye 92 milyon TL destek verildi.


2019 yılı biterken kurumların çalışmaları hakkında brifing alan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yapılan çalışmaları anlattı.


Vali Şimşek, "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İl Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfımız tarafından aileye, çocuğa, engelliye, yaşlıya, şehit yakınları ve gazilere, kadına, toplumun dezavantajlı kesimlerine birçok alanda hizmet verilmektedir. Sosyal Yardımlar alanında yapılan çalışmalarda ağır engellisi olan vatandaşlarımıza Evde Bakım Hizmeti kapsamında aylık ortalama 3 bin 079 engellimiz için 2019 yılında toplam ödediğimiz rakam 47 milyon 714 bin 13 TL'dir. Niğde'de Koruyucu Aile Hizmeti kapsamında 37 koruyucu ailemizin yanında 48 çocuğumuz bulunmaktadır. Bu çocuklarımız için Koruyucu Ailelerimize yaptığımız ödeme aylık 86 bin 835 TL destek verildi. Bu hizmetlerin dışında Sosyal ve Ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan ve Bakanlık tarafından belirlenen kriterlere uyan ailelere her ay ortalama 588 çocuğumuz için Sosyal ve Ekonomik Destek hizmeti vermekteyiz. Bu çocuklar için vatandaşlarımıza ödediğimiz rakam 2019 yılı içerisinde toplam 6 milyon 622 bin 464 TL destek verildi. Yine 2015 yılında başlatılan doğum yardımı ödemeleri kapsamında 2015 yılı mayıs ayı ve sonrasında doğan çocuklardan birinci çocuğu olan aileye 300 TL, ikinci çocuğu olan aileye 400 TL, üçüncü ve daha fazla çocuğu olan aileye de çocuk başına 600 TL destek veriliyor. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde Niğde'de 4 bin 399 çocuğumuz için ailelerine toplam 1 milyon 981 bin 507 TL ödemede bulunuldu" dedi.


Sosyal Yardımlaşma Vakfından 31 bin kişiye yardım


Şimşek, "16 Bin 411 kişiye 4 milyon 645 bin TL nakdi yardım yapıldı. Yine 21 bin 821 kişiye ise 5 milyon 843 bin TL ayni yardım yapıldı. Merkez Bakanlığımız tarafından 11 bin 151 kişiye 25 milyon 933 bin TL yardım yapıldı. Toplamda 31 bin 33 kişiye 36 milyon 482 bin TL yardım yapıldı" dedi. - NİĞDE

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:16 Kaynak: İHA
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