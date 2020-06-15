Niğde'de vatandaşlar tedbirin azalmasından dertli - Son Dakika

Niğde'de vatandaşlar tedbirin azalmasından dertli

NİĞDE - Niğde'de yeni tip korona virüs (Covid-19) vakalarının tekrar artışı sonrası Niğde Valisi vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.

Vaka artışı sonrası Niğde Valisi Yılmaz Şimşek ise, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Niğde'de korona virüs pozitif vaka sayıları tekrar tırmanışa geçtiği söyleyerek Niğdelileri uyardı. Vali Şimşek açıklamasında tedbirleri elden bırakılmaması hijyene, sosyal mesafe kuralına, maske kullanımına dikkat edilmesini, kurallara uymayanların da uyarılmasını istedi. Niğde merkez, Yeni Çarşı, Şadırvan parkı gibi şehrin yoğun olan bölgelerinde vatandaşların kimisi maske uyarısına uyduğu kimilerinin ise maske takmadığı görüldü.