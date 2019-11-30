Niğde'de yaban keçilerinin sayısı 1400'e ulaştı

Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında (YHGS) 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçilerinin sayısı yaklaşık 1400'ü buldu.

Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından, yaban hayatı türlerinin daha iyi korunması ve geliştirilmesinin yanı sıra türlerin yaşama ortamlarının iyileştirilmesi için oluşturulan Yaban Hayatı Geliştirme Sahaları, güzel görüntülere ev sahipliği yapıyor.

Bu kapsamda oluşturulan Niğde Çamardı Demirkazık Yaban Hayatı Geliştirme Sahası sayesinde, nesli neredeyse tükenme noktasına gelen yaban keçilerinin sayısı, hızla artış gösterdi. Bu sayede 2003 yılında 700 civarında olan yaban keçisi sayısı yaklaşık 1400'e ulaştı.

DKMP Genel Müdürlüğünün yaban hayatı izleme ve takip çalışmaları kapsamında, yabani hayvan sayısının artması ve koruma çalışmalarının başarıya ulaşması büyük önem taşıyor.