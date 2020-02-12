Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı - Son Dakika

Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı

7 saat önce

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru, Niğde'de yakalanarak tutuklandı.

Niğde'de yakalanan FETÖ şüphelisi eski polis memuru tutuklandı, System.String[]

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru, Niğde'de yakalanarak tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkez Edikli beldesinde devriye sırasında şüphe üzerine bir kişiyi durdurdu.

Ekipler, genel bilgi taramasında şüphelinin Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında aranan eski polis memuru B.A. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan zanlı, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 12:34 Kaynak: AA
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