Niğde'de yaklaşık 400 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de yaklaşık 400 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi - Son Dakika

Niğde'de yaklaşık 400 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi

6 saat önce

Niğde'de yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

Niğde'de yaklaşık 400 yıllık el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi, System.String[]

Niğde'de yaklaşık 400 yıllık olduğu tahmin edilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kente İstanbul'dan el yazması Kur'an-ı Kerim getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Altunhisar ilçesinde durdurdukları yolcu otobüsünde yaptığı aramada, bagaj kısmında yaklaşık 400 yıllık olduğu değerlendirilen el yazması Kur'an-ı Kerim ele geçirdi.

Olayla ilgili yolcular M.A. ve H.Ö. gözaltına alındı.

Kur'an-ı Kerim'i satmak için kente getirdikleri öğrenilen 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 03:50 Kaynak: AA
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