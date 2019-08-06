Niğde'de yanan ambulans kullanılmaz hale geldi
35 dakika önce
Niğde'de hasta sevk eden İl Sağlık Müdürlüğüne ait bir ambulans, yanarak kullanılmaz hale geldi.
Niğde Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 08:34 Kaynak: AA
'de hasta sevk eden İl Sağlık Müdürlüğüne ait bir ambulans, yanarak kullanılmaz hale geldi. Konaklı
beldesi Hüyük
Mahallesi'ndeki bir hastayı alarak Niğde'ye seyreden İl Sağlık Müdürlüğüne ait Celil E. idaresindeki 51 AC 973 plakalı ambulans henüz belirlenemeyen bir sebeple arka kısımdan yanmaya başladı.
Ambulansın yandığını gören şoför, hemen aracı kenara çekerek hastayı dışarı çıkardı.
Celil E'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen Konaklı Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen ambulans, kullanılmaz hale geldi.
Yangının oksijen tüpünün düşerek patladığından kaynaklandığını ileri sürüldü.
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