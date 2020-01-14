Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı

52 dakika önce

Niğdenin Ulukışla ilçesi hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı, System.String[]

Niğdenin Ulukışla ilçesi hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 3 kişi yaralandı. - NİĞDE

Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
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