Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı - Son Dakika

Niğde'de yangın: 4 ölü 3 yaralı
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Niğdenin Ulukışla ilçesi hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 3 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 04:39 Kaynak: İHA
Niğdenin Ulukışla ilçesi hacıbekirli köyünde bir evde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü 3 kişi yaralandı. - NİĞDE
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