Niğde'de yangında ölen 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de yangında ölen 4 kişi toprağa verildi - Son Dakika

Niğde'de yangında ölen 4 kişi toprağa verildi

21 dakika önce

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi.

Niğde'de yangında ölen 4 kişi toprağa verildi, System.String[]

Niğde'nin Ulukışla ilçesinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 4 kişi toprağa verildi. Eşini, 2 çocuğunu ve kayınvalidesini kaybeden Gökhan Doğan gözyaşlarına hakim olamadı.


Niğde'nin Ulukışla ilçesinde çıkan yangında hayatını kaybeden Mukaddes Subaşı ile Fadime, Necati ve Murat Muhammet Doğan, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki işlemlerinin ardından Hacıbekirli köyüne getirildi. Cenazeler, helallik alındıktan sonra köy mezarlığında kılınan namazın ardından defnedildi. Defin esnasında eşini ve çocuklarını Gökhan Doğan, babası Necati Doğan ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.


Törene, hayatını kaybedenlerin yakınlarının yanı sıra Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Ulukışla Kaymakamı Osman Şahin, İl Genel Meclisi Başkanı Bülent Küçüktuna, AK Parti İl Başkanı Mahmut Peşin ve çok sayıda vatandaş katıldı. - NİĞDE

Gökhan Doğan, Ulukışla, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 06:52 Kaynak: İHA
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