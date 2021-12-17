Niğde'de yapımcı ve sunucu Bekir Develi söyleşiye katıldı - Son Dakika

Yapımcı ve sunucu Bekir Develi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde "Bizim Hikayemiz" söyleşisine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Develi, söyleşide Anadolu'nun farklı bölgelerinde yaşadığı ve hayatında iz bırakan trajikomik hikayeleri katılımcılarla paylaştı.

Sosyal medyanın insanları çok çabuk ünlü edebildiğine değinen Develi, "Birlik ve beraberliğimize kast edenler, öncelikle bizleri kelimelerle ayırıyor ve zamanla onların istediği kelimeleri kullanmamızı arzuluyorlar. Üstada sormuşlar, 'hakikat yerine gerçek dersek ne kaybederiz' diye. Üstadın cevabı ise 'hakikati kaybederiz' olmuştur." ifadelerini kullandı.

TÜGVA Niğde İl Temsilcisi Burak Yaşar da Develi'ye teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Develi'ye program sonunda hediye takdim etti.

Programa, Belediye Başkan Vekili Ahmet Taciroğlu, il protokolü, davetliler ve öğrenciler katıldı.