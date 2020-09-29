Niğde'de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk halkına teşekkür - Son Dakika

Niğde'de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk halkına teşekkür

Niğde'de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Niğde'de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk halkına teşekkür, System.String[]

Niğde'de öğrenim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde okuyan bir grup öğrenci, Ömer Halisdemir Meydanında ellerinde Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla basın açıklamasında bulundu. Öğrenciler adına açıklamada bulunan Behbud Yağnalı, Türkiye'nin desteklerinden dolayı minnettar olduklarını söyledi.

Yağnalı, "12 Temmuz'da Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Azerbaycan Cumhuriyetinin sınırları ihlal ederek Azerbaycan'ın Tovuz kentine silahlı saldırıda bulundu. Bu saldırıdan sonra Azerbaycan Devleti buna sert bir şekilde karşılık vererek ermeni silahlı kuvvetlerini geri püskürtmeyi başardı. Ermenistan tarafında ciddi itkiler oldu. Aynı zamanda Azerbaycan tarafında da Tümgeneral Polat Haşimov ve Albay İlgar Mirzayev şehit edildi. Bununla beraber 10 askerimiz şehit edildi. Bu olaylar 12 -23 Temmuz arası devam etti. Daha sonra çatışmalar yerini diplomatik masalara bıraktı. Diplomatik aracılıkta bulunan devletler sorunun barış yoluyla bitmesini isteseler de Ermenistan tarafı tüm ulusal anlaşmalardan boyun kaçırarak yeniden sıcak çatışmalara girişti. Bildiğiniz üzere iki gün bundan önce yine Ermenistan tarafı tüm anlaşmaları çiğneyerek Azerbaycan'da sivil halkın yaşadığı yerlere saldıra yaparak bardaktaki suyu taşırdı. Azerbaycan tarafı karşılıklı olarak cevap verdi ve 7di stratejik yeri ve Murov dağı yükseklilerini ele geçirdi. Hali hazırda da çatışmalar devam etmektedir. Türkiye'ye bize destek verdiği için çok minnettarız. Türkiye bir daha ispatladı ki Kafkas cephesinde savaşarak. Bir daha ispatladı ki vatan ne Türkiye'dir nede Türkistan vatan büyük ve müebbet bir ülkedir Turan" - NİĞDE

Niğde'de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk halkına teşekkür
Niğde'de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk halkına teşekkür

Ermenistan, Azerbaycan, Niğde, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 09:05 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Niğde'de yaşayan Azerbaycanlı öğrencilerden Türk halkına teşekkür - Son Dakika

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