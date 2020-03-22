Niğde'de yaşlılara, bebeği olan ailelere Koronavirüs hizmeti başladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de yaşlılara, bebeği olan ailelere Koronavirüs hizmeti başladı - Son Dakika

Niğde'de yaşlılara, bebeği olan ailelere Koronavirüs hizmeti başladı

7 saat önce

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen sağlık ocaklarını, eczaneleri ve apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.

Niğde'de yaşlılara, bebeği olan ailelere Koronavirüs hizmeti başladı, System.String[]

Niğde Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni tip korona virüs (Kovid-19) tehlikesine karşı halkın yoğun olarak kullandığı yerlerin başında gelen sağlık ocaklarını, eczaneleri ve apartmanlardaki ortak kullanım alanlarını dezenfekte ediyor.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre; korona virüse karşı alınan üst düzey tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. Kamu kurumlarından sosyal tesislere kadar birçok noktayı ilaçlayan ekipler, halkın yoğun olarak kullandığı yerlerde de dezenfekte çalışmalarını artırarak sürdürüyor.


Bu kapsamda ekipler, başta kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere, hastaneler, sağlık ocakları, sivil toplum kuruluşları, okullar, dershaneler, banka şubeleri, berber ve kuaförler, taksi durakları, toplu taşıma araçları, apartman giriş ve çıkışları, asansörler, cadde ve sokaklar gibi umuma açık yerlerde sterilizasyon ve dezenfeksiyon işlemleri gerçekleştiriliyor. Niğde Belediyesi yetkilileri, vatandaşların daha sağlıklı ve hijyenik ortamda yaşamlarını sürdürmeleri adına çalışmalarını titizlikle ve aralıksız sürdüreceğini belirtirken 21 Mart'ta alınan karara göre ihbar ve yardın hatlarının yükünü hafifletmek adına 60 yaş üzeri ve bebeği olan ailelere de hizmet vermeye başladı.Yeni tip koronavirüs önlemleri nedeniyle evlerinden dışarı çıkamayan dezavantajlı Niğde halkına yardım eli uzattı. Telefon hattı üzerinden aldıkları siparişleri tedarik ederek, risk grubundaki vatandaşların evlerine gidip teslim ediliyor.


Tüm tedbirleri aldıklarını söyleyen Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Halkımızın içi rahat olsun. Kesinlikle paniğe kapılmaya gerek yok. Steril olması gereken her yeri en iyi şekilde temizliyoruz, ekiplerimiz gece gündüz demeden vatandaşlarımızın sağlığı için çalışıyor. Bununla birlikle risk grubundaki vatandaşlarımıza ise 7/24 hizmet vermeye başladık. İhtiyaçları ne olursa olsun gıda,ilaç her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız" dedi. - NİĞDE

Niğde Belediyesi, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 12:25 Kaynak: İHA

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