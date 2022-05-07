Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

07.05.2022 15:25
Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması yapıldı

Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması kapsamında sürücü ve yayalar uyarıldı.

Niğde' de "Yayalar için 5 adımda güvenli trafik" uygulaması kapsamında sürücü ve yayalar uyarıldı.

Dr. Sami Yağız Caddesi'ndeki uygulamaya, Vali Yardımcısı Cemil Kılınç, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Nihat Özkök ile polis ve jandarma ekipleri katıldı.

Çocuklarla birlikte yaya geçidinden geçen Kılınç, çocuklara uymaları gereken kurallar hakkında uyarılarda bulundu.

Trafik güvenliğinin sadece sürücüler ile sağlanamayacağını belirten Kılınç, "Biz yayalara düşen görevler de var. Özellikle yaya trafiğini kullanan vatandaşlarımızın bilincini arttırmaya çalışacağız. İnşallah bu şekilde daha güvenli, sıfır kazalı, sıfır ölümlü güvenli trafikler olsun." ifadesini kullandı.

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'Yayalar için 5 adım mottosu' etkinliği düzenlendi 'Yayalar için 5 adım mottosu' etkinliği düzenlendi 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi 'Yayalar İçin 5 Adımda Güvenli Trafik' etkinliği gerçekleştirildi

Adnan Özdemir, Jandarma, Albay, Niğde, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Niğde' de 'Yayalar için 5 adımda güvenli trafik' uygulaması yapıldı - Son Dakika


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