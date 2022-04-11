NİĞDE'DE YAZLIK PATATES EKİMİ BAŞLADI - Son Dakika
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NİĞDE'DE YAZLIK PATATES EKİMİ BAŞLADI

11.04.2022 13:14

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yazlık turfanda patates ekimi başladı.

NİĞDE'nin Altunhisar ilçesinde yazlık turfanda patates ekimi başladı.

Çiftçiler, ilçede yazlık turfanda patates ekimine başladı. Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik, ekim yapılan tarlalarda incelemelerde bulundu. Patatesiyle ünlü ilçede geçen yıl 25 bin dönüm alana ekilen ürünlerin bu yıl 8 bin dönüme ekildiğini kaydeden Özçelik, "Şu anda ekim başladı, 3-5 güne de ekimler biter. Ekemeyen çiftçi arkadaşlarımız var. Bu sene 8 bin dekar alanda 30 bin veya 35 bin ton civarında ürün alabiliriz'dedi.

'PATATES ÇİFTÇİSİ ALTERNATİF ÜRÜNLERE YÖNELİYOR'

Maliyetler nedeniyle patates ekim alanların düştüğünü kaydeden Özçelik, "1 ton mazot 22 bin lira, 1 ton gübre 14 bin lira, en ucuzu 7 bin lira. Bir şişe ilaç 750 lira. Şu anda maliyetler çok yüksek olduğu için zaten çiftçinin de gücü kalmadığı için ekemiyor. Ekemeyen çiftçi arpa, yulaf, buğday, nohut, fasulye gibi ürünlere yöneliyor. Devlet bu ürünlere destek veriyor" diye konuştu.

NİĞDE'DE YAZLIK PATATES EKİMİ BAŞLADI
NİĞDE'DE YAZLIK PATATES EKİMİ BAŞLADI
NİĞDE'DE YAZLIK PATATES EKİMİ BAŞLADI

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Ziraat Odası, Altunhisar, Çiftçi, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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