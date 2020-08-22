Niğde'de yeni bir film daha çekilecek - Son Dakika

DÜNYACA ünlü Hindistanlı aktör Aamir Khan'ın Niğde'de çekeceği filmin ardından, Aladağlar'da bir filmin daha çekileceği bildirildi.

Vali Yardımcısı Cemil Kılınç ile Kültür ve Turizm Müdürü İsmail Tecimer, film yapımcılarıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde toplantı yaptı. Toplantıda, Türkiye'de daha önce benzeri yapılmamış doğa, macera, bilim-kurgu türünde bir film çekiminin 23 Ağustos'ta başlaması ve eylül ayı ortalarına kadar sürmesi planlandı.