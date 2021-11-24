Niğde'de "yeni nesil öğretmenler odası" ve "Z Kütüphane" açıldı - Son Dakika

Niğde'de 15 Temmuz Şehitleri Spor Lisesinde oluşturulan "Z Kütüphane" ve yeni nesil öğretmenler odası" törenle açıldı.

Vali Yılmaz Şimşek, açılışta yaptığı konuşmada, ülkenin her köşesinde kutsal görevi yerine getiren öğretmenlerin gününü kutladı.

Kentte bugüne özel etkinlikler düzenlendiğini belirten Şimşek, "Bu anlamlı günde 'Z Kütüphane'nin açılışında sizlerle birlikteyiz. Z kütüphaneler farklı dizaynı ve konseptiyle dikkati çekiyor. Burada okuyucularımıza, gençlerimize modern bir kütüphane havası oluşturuluyor. İnanıyorum ki bu atmosferde öğrencilerimiz, daha çok okuyacaklardır, okuma aşkı daha da artacaktır. Bu kütüphanenin bu amaçlara hizmet etmesini diliyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar ve öğretmenler, Z Kütüphane ve yeni nesil öğretmenler odasının açılışını yaptı.

"Z Kütüphaneler", zeka oyunları, okuma ve dinlenme materyallerinin bir arada bulunduğu, sesli ve elektronik kitaplar gibi alternatif okuma seçeneklerinden öğrencilerin faydalanabileceği, taşınabilir rafları, ahşap ve kumaş malzemelerle kaplanmış duvarları, estetik ve pedagojik açıdan uygun renkleriyle çocuklarda okuma alışkanlığı ve zevki uyandıran, onları kütüphaneye çekecek mekanlar şeklinde tasarlanıyor.

Yeni nesil öğretmen odasında, bireysel çalışmaya ve ekip çalışmasına elverişli çalışma alanları, bireysel çalışma masasına ve yemek masasına dönüşebilen sehpalar, sehpaların altına fonksiyonel olarak gizlenmiş dosya depolama alanları, konforlu, rahat ve daha fazla öğretmenin oturmasını sağlayabilecek geniş oturma alanları bulunacak.

Öğretmen odasında ayrıca, öğretmenin kişisel güvenliği için anahtar taşıma zorunluluğunu ortadan kaldıran şifreli-kilitli bireysel dolaplar, ceket, forma, mont asılabilecek dolap içi askılık bölümü, cep telefonu, bilgisayar, tablet gibi bireysel elektronik cihazların şarj edilebilmesi için her dolapta 2 USB girişli priz sistemi, zümre toplantıları ve gerektiğinde yapılabilecek veli toplantıları için rahat hareket eden tekerlekli ve katlandığında sergi panosuna ve sunu tahtasına dönüşebilen toplantı masaları yer alıyor.