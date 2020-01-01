Niğde'de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Niğde'de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu - Son Dakika

Niğde'de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu

6 saat önce

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Zeynep bebek oldu.

Niğde'de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu, System.String[]

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Zeynep bebek oldu.


Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kız bebekleri saat 00.01'de dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilo 700 gram doğan bebeğe Zeynep adı verildi. Anne Bizgin Çelik, doğum gününde anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tarifsiz bir duygu yaşadığını belirten anne Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime 'Zeynep' adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu" dedi.


Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini anlatarak, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını ifade etti.


Öte yandan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, polis kontrol noktası ve jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Hastaneyi de ziyaret eden Vali Şimşek, hastanede bulunan çocuklara hediyeler verdi. - NİĞDE

Niğde, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kızı için yumurta üretmeye başladı, 8 yılda 10 bin tavuklu çiftlik kurdu
Üç gün üst üste Ceren Özdemir'i rüyasında görünce, kızına Ceren Özdemir adını verdi Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor

Son Dakika Haberleri
17:25 Yılın ilk tatilini sahil kenarında geçirdiler - Son Dakika
17:25 Manisa soma'daki termik santral mühürlendi - Son Dakika
17:23 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
17:22 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı (2) - Son Dakika
17:22 Silifke'de gökyüzünde görsel şölen - Son Dakika
17:10 Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
16:24 İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 17:29:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]