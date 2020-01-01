Niğde'de yeni yılın ilk bebeği Zeynep oldu - Son Dakika

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yeni yılın ilk bebeği Zeynep bebek oldu.



Bizgin ve Bilal Çelik çiftinin kız bebekleri saat 00.01'de dünyaya geldi. Yaklaşık 3 kilo 700 gram doğan bebeğe Zeynep adı verildi. Anne Bizgin Çelik, doğum gününde anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Tarifsiz bir duygu yaşadığını belirten anne Çelik, "İkinci bebeğimi doğurdum. Aynı heyecanı yaşıyorum. Bebeğime 'Zeynep' adını verdik. Ben de 1 Ocak doğumluyum, kızımın da öyle olmasını istemiştim ve gerçek oldu" dedi.



Baba Bilal Çelik ise ikinci kızının dünyaya geldiğini anlatarak, yeni yılın ilk bebeği olduğu için de ayrı bir heyecan yaşadığını ifade etti.



Öte yandan Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, polis kontrol noktası ve jandarma kontrol noktasını ziyaret ederek, görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı. Hastaneyi de ziyaret eden Vali Şimşek, hastanede bulunan çocuklara hediyeler verdi. - NİĞDE