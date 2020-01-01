Niğde'de yıl başında 22 bin lira ceza yazıldı - Son Dakika
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Niğde'de yıl başında 22 bin lira ceza yazıldı

6 saat önce

Niğde'de yıl başı gecesinde yapılan uygulamalarda 28 araç sürücüsüne 22 bin lira ceza kesildi.

Niğde'de yıl başında 22 bin lira ceza yazıldı, System.String[]

Niğde'de yıl başı gecesinde yapılan uygulamalarda 28 araç sürücüsüne 22 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmelerini sağlamak için kent merkezinde yoğun güvenlik önlemi aldı.

İl genelinde 30 Aralık ile 01 Ocak tarihleri arasında 158 ekipte 647 personel ve bir narkotik dedektör köpeği görev yaptı.

Yapılan uygulamalarda, 3 bin 989 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, 1259 araç sorgulandı, eksiği tespit edilen 28 araç sürücüsüne toplam 22 bin 980 lira ceza kesildi, 2 araç trafikten men edildi.

Yaklaşık 200 gram esrar, 3 av tüfeği, 95 fişek, kuru sıkı tabanca, 18 mermi ve bıçak ele geçirilen uygulamalarda, yoklama kaçağı bir kişi yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü, Huzur, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:52 Kaynak: AA
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