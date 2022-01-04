Niğde'de yılbaşı denetimlerinde 12 bin 404 kişinin GBT'si sorgulandı - Son Dakika

Niğde'de yılbaşı denetimlerinde 12 bin 404 kişinin genel bilgi taraması yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin denetimlerinde, 7 bin 833 kişinin sorgulaması yapıldı, yakalama kararı bulunan 10 şüpheli yakalandı.

Ayrıca araçlarda yapılan aramalarda 19 tabanca, 8 av tüfeği, 578 fişek, 11 gram esrar, 9 gram metamfetamin, 40 gram bonzai, 5 kök kenevir, 4 litre sahte içki ele geçirildi.

268 trafik uygulamasında ise 87 araca 74 bin 482 lira ceza kesildi, 45 araç trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde de 4 bin 571 kişinin genel bilgi taraması yapıldı, bin 94 araç kontrol edildi, 35 araca idari trafik para cezası uygulandı, aranan 2 şüpheli yakalandı, yoklama kaçağı iki kişiye tebligat yapıldı.