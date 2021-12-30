Niğde'de yılbaşında 1643 güvenlik personeli görev yapacak - Son Dakika

Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, yılbaşında kent merkezi ve ilçelerde 1643 güvenlik personelinin görev yapacağını bildirdi.

Vali Şimşek, yazılı açıklamasında, vatandaşların yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak amacıyla kentte 692 emniyet, 951 jandarma personelinin görev alacağını belirtti.

Açıklamasında, tedbirlerin bugünden 3 Ocak Pazartesi sabahına kadar devam edeceğini aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

"Belirlenen noktalarda şok uygulama planlaması yapıldı. Yaya ve motorize devriye olmak üzere toplam 118 ekip ve 692 emniyet personelimiz görevlendirildi. Yine il merkezine bağlı köy ve beldeler ile ilçelerimizde 951 jandarma personelimiz vatandaşlarımızın yılbaşını huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamak üzere görev alacak."