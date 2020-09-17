Niğde'de yılın Ahisine ödül verildi - Son Dakika

Niğde'de Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında yılın Ahisine törenle kaftan giydirildi.

Esnaf Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi toplantı salonunda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Törende, yılın Ahisi, kalfası ve çırağı ile uzun yıllar mesleklerini özveriyle sürdürenlere plaket ve Ahilik beratı verildi.

Yılın Ahisi seçilen Hayrettin Öztürk'e Ahilik kaftanını Vali Yılmaz Şimşek giydirdi.

Programa, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, AK Parti Niğde milletvekilleri Yavuz Ergun ve Selim Gültekin, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Garip Gümüş, Emniyet Müdürü Ömer Faruk Karataş, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhsin Kar, esnaf odalarının başkan ve temsilcileri katıldı.