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Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika

Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

29.05.2021 13:58

Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı Niğde'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

NİĞDE - Niğde'de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Adana-Niğde Otoyolunda Y.D yönetimindeki 34 LSS 33 plakalı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada, yolculardan Zelal Özavşanlı olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Siirt'ten Ankara'ya gittiği ve 31 yolcusu bulunduğu belirtilen otobüsün sürücü ise gözaltına alındı.

Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı
Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı

Adana, Niğde, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Niğde'de yolcu otobüsü devrildi: 1 ölü, 10 yaralı - Son Dakika


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