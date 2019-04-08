Niğde'de Yolcu Otobüsünde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı
54 dakika önce
Niğde'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 19 göçmen yakalandı.
Niğde
'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 19 göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Niğde- Adana
yolu Eminlik Gişelerinde sabit asayiş yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afgan uyruklu 19 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, Polis
Merkezine götürülürken, otobüs sürücüsü M.T., yedek şoför Y.T. ve muavin H.T. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:04 Kaynak: İHA
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