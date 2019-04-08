Son Dakika Haberleri: Niğde'de Yolcu Otobüsünde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

Niğde'de Yolcu Otobüsünde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı

54 dakika önce

Niğde'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 19 göçmen yakalandı.

Niğde'de Yolcu Otobüsünde 19 Kaçak Göçmen Yakalandı, System.String[]
Niğde'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan Afgan uyruklu 19 göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde- Adana yolu Eminlik Gişelerinde sabit asayiş yol uygulamasında bir yolcu otobüsünü durdu. Otobüste, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptığı belirlenen Afgan uyruklu 19 kaçak göçmen olduğu belirlendi. Kaçak göçmenler, Polis Merkezine götürülürken, otobüs sürücüsü M.T., yedek şoför Y.T. ve muavin H.T. gözaltına alındı. Kaçak göçmenler emniyetteki işlemlerinin ardından, İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:04 Kaynak: İHA

Adana, Polis, Niğde, 3. Sayfa
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