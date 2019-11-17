Son Dakika Haberleri: Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
Son Dakika Güncel Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adana istikametine giden yük treni, Bor ilçesi ile Kemerhisar beldesi arasındaki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ABA 104 plakalı otomobile çarptı.

Otomobildeki Mustafa Büyükbalta (36) olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Turgay Özil (43) ve Ferhat Büyükbalta (32), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:42 Kaynak: AA
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