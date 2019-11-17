Son Dakika › Güncel › Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Niğde'de yük treni otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı
6 saat önce
Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 12:42 Kaynak: AA
Niğde'de hemzemin geçitte yük treninin çarptığı otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Adana istikametine giden yük treni, Bor ilçesi ile Kemerhisar beldesi arasındaki hemzemin geçitte, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 33 ABA 104 plakalı otomobile çarptı.
Otomobildeki Mustafa Büyükbalta (36) olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Turgay Özil (43) ve Ferhat Büyükbalta (32), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Eski karısının sevgilisini pompalı tüfekle vurdu, "Selam söyle" deyip kaçtı Yayla sakinleri, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün kurutulmasına destek verdi: Millete bir faydası yok Uzman çavuş ve eşinin katili, kayınbirader çıktı Çocuklarının gözü önünde uzman çavuş ve eşi öldürüldü