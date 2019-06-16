Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
1 saat önce
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Niğde
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:50 Kaynak: AA
'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tunahan Bulun'a (22) Selçuk
Mahallesi'nde yük treni çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitiren gencin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
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