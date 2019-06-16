Son Dakika Haberleri: Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü
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Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü

1 saat önce

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.

Niğde'de yük treninin çarptığı kişi öldü, System.String[]
Niğde'de yük treninin çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Tunahan Bulun'a (22) Selçuk Mahallesi'nde yük treni çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitiren gencin cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 11:50 Kaynak: AA
Selçuk, Niğde, Güncel
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