Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

20.05.2022 18:45
Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da gümrük kaçağı 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da gümrük kaçağı 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 TIR'ı durdurdu. TIR'ların dorselerinde yapılan aramada 11 milyon 360 bini doldurulmuş, 8 milyon 800 bini boş olmak üzere 20 milyon 160 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. TIR şoförleri gözaltına alındı.


Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi - Son Dakika
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