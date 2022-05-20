Niğde'de yüklü miktarda gümrük kaçağı makaron ele geçirildi

NİĞDE'nin Ulukışla ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu 2 TIR'da gümrük kaçağı 20 milyon 160 bin makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ilçedeki uygulama noktasında şüphe üzerine 2 TIR'ı durdurdu. TIR'ların dorselerinde yapılan aramada 11 milyon 360 bini doldurulmuş, 8 milyon 800 bini boş olmak üzere 20 milyon 160 bin gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. TIR şoförleri gözaltına alındı.