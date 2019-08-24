Son Dakika Haberleri: Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti

1 saat önce

Niğde'de 'yüksek sesle konuşma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.

Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti, System.String[]

Niğde'de 'yüksek sesle konuşma' nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami önünde yüksek sesle konuşan kişilerle ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasından tartışma çıktı. Kavgaya dönen olayda şüphelinin rastgele ateş etmesi sonucu E.B. (47) ile H.A. (40) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.


Olaydan sonra kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. - NİĞDE

Niğde, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:03 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Çocuk dövme tartışması mahalleliyi ayağa kaldırdı
Emine Bulut'u vahşice öldüren Fedai Baran'ın son mesajı ortaya çıktı! Hazırlık maçı öncesi Emine Bulut yazılı pankartla sahaya çıktılar THK, kullanılmayan uçakları hangara kaçırırken kameraya yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.8.2019 15:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Niğde'de yüksek ses tartışması kanlı bitti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]