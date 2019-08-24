Son Dakika Haberleri: Niğde'de "yüksek sesle konuşma" kavgası: 2 yaralı
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Niğde'de "yüksek sesle konuşma" kavgası: 2 yaralı

33 dakika önce

Niğde'de "yüksek sesle konuşma" meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi yaralandı.

Niğde'de

Niğde'de "yüksek sesle konuşma" meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada 2 kişi yaralandı.


Dr. Sami Yağız Caddesi Dışarı Cami önünde yüksek sesle konuştukları öne sürülen kişiler ile Mustafa K. arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Mustafa K'nin tabancayla rastgele ateş etmesi sonucu Erdal Bark ile Harun Ateş yaralandı.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli Mustafa K, Süleyman Fethi Caddesi'nde ekiplerce yakalandı.

Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Niğde, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 05:52 Kaynak: AA
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