Niğde'de yürek burkan olay! Boğulma tehlikesi yaşayan çocuğunu kurtaran baba boğularak can verdi - Son Dakika
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Niğde'de yürek burkan olay! Boğulma tehlikesi yaşayan çocuğunu kurtaran baba boğularak can verdi

17.07.2022 14:51
Niğde'de yürek burkan olay! Boğulma tehlikesi yaşayan çocuğunu kurtaran baba boğularak can verdi

Niğde'de gölde boğulma tehlikesi geçiren 14 yaşındaki çocuğunu suya atlayarak kurtaran baba, suda kayıplara karıştı. Dalgıç polisleri yaptığı arama çalışmasında şahsın cansız bedenine ulaştı.

Niğde'nin Bozköy beldesinde yaşayan Sıtkı Gülsoy (42), ailesiyle piknik yapmak için Narlıgöl'e geldi. Bir süre sonra göle giren 14 yaşındaki kızı Yağmur Gülsoy'un boğulmak üzere olduğunu gören baba, çocuğunu kurtarmak için göle girdi.
Kızını güvenli alana götüren baba, suda gözden kayboldu.

DALGIÇ POLİSLER CANSIZ BEDENİNİ BULDU

Durumun yetkililere haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mersin'den gelen dalgıç polislerin arama çalışması sonucu Gülsoy'un cansız bedenine ulaşıldı. Gölden çıkarılan Sıtkı Gülsoy'un cenazesi, otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Niğde'de yürek burkan olay! Boğulma tehlikesi yaşayan çocuğunu kurtaran baba boğularak can verdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Niğde'de yürek burkan olay! Boğulma tehlikesi yaşayan çocuğunu kurtaran baba boğularak can verdi - Son Dakika
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