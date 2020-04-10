Niğde'de yurtta karantinada olan 634 kişi evlerine gönderiliyor - Son Dakika

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Niğde'de yurtta karantinada olan 634 kişi evlerine gönderiliyor
7 saat önce
Niğde'de yurtta karantinada olan 634 kişi evlerine gönderiliyorKUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Niğde'ye getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan 634 kişi, 14 günün ardından memleketlerine gönderiliyor.
Niğde'de yurtta karantinada olan 634 kişi evlerine gönderiliyor
KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) Niğde'ye getirilen ve Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda karantina altına alınan 634 kişi, 14 günün ardından memleketlerine gönderiliyor.
Türkiye'ye, 27 ve 28 Mart'ta giriş yapan ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi merkez kampüsündeki Ömer Halisdemir ve Sultan 1'inci Kılıçarslan yurtlarına yerleştirilen aralarında öğrenci ve TIR şoförlerinin de bulunduğu 634 kişinin, 14 günlük karantina süresi doldu. Son sağlık kontrollerinde sorun olmadığı belirlenen vatandaşlardan 280'i bugün otobüslerle Adana, Osmaniye ve Mersin gibi illere gönderilmeye başlandı. Kalan 354 kişi ise, yarın memleketlerine gönderilecek.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 04:04 Kaynak: DHA
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