Niğde'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Niğde'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika Spor

Niğde'de yüzme bilmeyen kalmayacak

6 saat önce

Niğde'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki çocuklara yüzme öğretiliyor.

Niğde'de yüzme bilmeyen kalmayacak, System.String[]

Niğde'de 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' kapsamında şehir merkezi ve ilçelerin yanı sıra köy okullarındaki çocuklara yüzme öğretiliyor.


Niğde Olimpik Yüzme havuzuna okul servisleri ile getirilen öğrenciler hem eğleniyor hem de yüzme öğreniyor.


Gençlik ve Spor ile Milli Eğitim bakanlıkları tarafından imzalanan protokolle hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi' çerçevesinde Niğde'de 1000'den fazla öğrenciye, olimpik kapalı yüzme havuzunda yüzme öğretilmesi için eğitim veriliyor.


Köy okulları başta olmak üzere il genelindeki çeşitli okullardan servislerle getirilen öğrenciler, uzman antrenörler eşliğinde yüzme eğitimi alıyor.


Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürü İlker Ötgünlü, Cumhurbaşkanlığı tarafından başlatılan ikinci Yüz Günlük Eylem Planı çerçevesinde 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi'nin başarı ile sürdürüldüğünü ve hedefin Niğde'de herkesin yüzme öğrenmesi olduğunu söyledi.


Ötgünlü, "Cumhurbaşkanımızın başlatmış olduğu 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında imzalanan protokolle hayata geçirildi. Biz de Niğde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 2018 yılında yaklaşık 750 öğrencimize yüzmeyi öğrettik. 2019 - 2020 yılı içerisinde de yaklaşık 3 bin öğrenciye yüzme öğretmeyi hedefliyoruz. Şuana kadar yüzme öğrettiğimiz öğrenci sayısı 1500 belki de bu gelen öğrenciler arasında hiç havuzu göremeyecek durumda olanlar bu sayede yüzmeyi öğreniyorlar. İlköğretim ve Ortaöğretim öğrencilerine proje kapsamında yüzmeyi öğrettikten sonra inşallah daha büyük yaşlara da bu projeyi uygulayacağız. Annelere, babalara. Niğde' de yüzme bilmeyen kalmasın istiyoruz ve bunu elimizden geldiği kadar tamamlamaya çalışacağız" dedi.


Birer aylık periyotlarda ve 3 dönem halinde ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklarda eğlenceli vakit geçiriyor. Daha önce yüzme bilmediklerini belirten çocuklar yüzme öğrendikleri için mutlu olduklarını söylediler. Projenin çok güzel olduğunu belirten veliler ise çocuklar hem güzel vakit geçiriyor hem de yüzme öğrendiklerini söylediler. - NİĞDE

Niğde, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.12.2019 07:21 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Sokak kedisi "Hüsnü", okulun 860'ıncı öğrencisi olarak derslere girmeye başladı
Okuduğu okula öğretmen olarak atandı Rıza Çalımbay, Pato iddialarına cevap verdi! Boğaz'da şaşırtan görüntüler! Vatandaş telefonuna sarıldı, anı ölümsüzleştirdi

Son Dakika Haberleri
01:33 Eljif Elmas, 90+4'te Napoli'yi kurtardı! - Son Dakika Spor
01:00 Real Madrid sahasında puan kaybetti - Son Dakika Spor
00:53 Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki derbi serisi sürdü - Son Dakika Spor
00:18 Juventus'ta Merih Demiral oynadı, kupayı Lazio kazandı! - Son Dakika Spor
00:08 Fenerbahçe Öznur Kablo 89-55 Bellona Kayseri Basketbol - Son Dakika Spor
00:08 Beşiktaş'tan derbi sonrası paylaşım: Bu düzen böyle sürmeyecek! - Son Dakika Spor
22:40 Beşiktaş hakem hatalarıyla ilgili basın toplantısı yapacak! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2019 01:50:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de yüzme bilmeyen kalmayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]