Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika

Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı

Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralıNİĞDE'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı

ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi

NİĞDE'de, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde eski Adana Yolu Bahçeli kavşağı yakınlarında meydana geldi. Sedat Ak yönetimindeki 42 V 0750 kamyonetle, aynı yönde giden Müslüm Çakmak'ın kullandığı 01 ACP 205 çekici plakalı TIR ve karşı yönden gelen Mehmet Ali Alican yönetimindeki 01 AKK 68 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada Mehmet Ali Alican, yanındaki Bahri Alican ve diğer araçlardaki 2 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ali Alican, Adana, Niğde, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 22:08 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

17:13 Libya'da SİHA'lar Pantsir-S-1 sistemini imha etti: 3 Rus paralı askeri öldü 16:38 Koronavirüs vakalarının arttığı Konya'da 2 ev için karantina uygulaması başlatıldı 16:16 Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi 16:03 ABD'li hazır giyim devi Lucky Brand iflas başvurusunda bulundu 14:21 3 yıl sonra yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için ilk aday belli oldu 13:26 Merkez, TL zorunlu karşılıklara uygulanan faizi düşürdü 13:13 Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak 11:55 Tatil için gittiği Rize'ye hayran kalan Gamze Özçelik, ev yaptırmaya karar verdi 10:24 Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi 10:00 Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü 09:57 Fuhuş şebekesi, polise yakalanmamak için "makarna" gibi şifreli kelimeler kullanmış 09:49 İstanbul'un trafiğinde acil hastalara ulaşmak için ambulans motosikletler devrede 09:28 Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp 08:32 Antalyalı taş üreticisi, yılda 10 bin metrekare ihracat yaparak 1 milyon TL kazanıyor 08:05 Temizliğe gelen kadına çocuğunun gözü önünde tecavüz etti
ABD, Dünya Sağlık Örgütü'nden resmen çekildi
21:26
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
21:18
Son Dakika: İstanbul, Ankara, Kayseri, Kahramanmaraş ve Hatay'da asker uğurlama törenlerine yasak geldi
20:28
Türk Deniz Kuvvetleri, Libya açıklarında dev bir tatbikata hazırlanıyor
20:14
Aydın'da bir vatandaş "Tapulu malım" dediği yolu, ulaşıma kapattı
19:27
Son Dakika: Türkiye'de 7 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 1053 yeni vaka tespit edildi
19:13
Gelibolu yangınının simgesi olan fotoğrafın hikayesi ortaya çıktı
18:45
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
18:38
İstanbul'un koronavirüs yoğunluk haritası güncellendi! 5 ilçe alarm veriyor
18:29
Van Gölü'ndeki tekne faciası ile ilgili muhtar, olayı eşinden öğrendiğini söyledi
17:39
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.07.2020 22:33:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Niğde'de zincirleme kaza: 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]